تراجع إيرادات فيلم "المشروع x” لـ كريم عبدالعزيز.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "المشروع x" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، محافظًا على تواجده في المركز الأول في قائمة الإيرادات، حيث حقق إيرادات وصلت إلى مليون و734 ألف جنيه.

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم المشروع X

ويدور في إطار تشويقي من بطولة كريم عبد العزيز، ويجسد خلاله شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات مفصول من كلية الآثار، ويخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار، ويسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل.