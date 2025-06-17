نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يكشف عن كواليس لقاءه بالزعيم عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته البالغة بلقاء الزعيم عادل إمام، واصفًا اليوم الذي جمعهما بأنه “يوم سعيد جدًا” بالنسبة له، حيث زار أسطورة الفن العربي في منزله، ووجده بصحة جيدة وبروح مرحة كعادته.

حيث قال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:“الجلسة لم تخلُ من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابعًا دقيقًا لأعمال الصندوق وأخبار الأفلام والمسرحيات”.

تركي آل الشيخ يزور عادل إمام: “ربنا يسعد بيك مصر”.. وكواليس لقاء مليء بالمحبة والفن



وأشار إلى أن الزعيم قال له جملة ظلّت عالقة في ذهنه وهي: “ربنا يسعد بيك مصر”، مضيفًا أن إمام لا يزال يعشق المسرح، ويعتبره الأقرب إلى قلبه، وقال له: “أنا أحب المسرح جدًا، ودي أكتر الأماكن اللي بحبها”.

وخلال اللقاء، دار الحديث حول عدد من الأعمال الفنية القادمة، منها فيلم جديد يبحث عنه الفنان رامي إمام ومحمد إمام، وأيضًا مشروع سينمائي للفنان شمس الزناتي، الذي عبّر آل الشيخ عن حماسه له.

وفي ختام اللقاء، تناول الحضور الشاي، الذي وصفه آل الشيخ بـ”أحلى شاي عروسة”، وكتب: “ربنا يحفظه ويسعده زي ما كان سبب في سعادة الملايين لـ60 سنة”.

وتداول الجمهور الصورة التي جمعت تركي آل الشيخ بعدد من الفنانين مع الزعيم، معبرين عن سعادتهم بظهوره في صحة جيدة وروح معنوية مرتفعة.