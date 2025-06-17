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أحمد جودة - القاهرة -

أوشك فيلم “الشاطر” على الانطلاق رسميًا نحو شاشات العرض، بعدما أنهى فريق العمل تصوير كافة مشاهده، بما في ذلك المشاهد الخارجية التي تم تصويرها مؤخرًا في إحدى الدول الأوروبية، بمشاركة نخبة من النجوم، على رأسهم: أمير كرارة، هنا الزاهد، النجم اللبناني عادل كرم، السوري محمد القس، مصطفى غريب، وأحمد عصام.

أمير كرارة “دوبلير” في مهمة صيفية.. فيلم “الشاطر” يُطرح بالسينمات 10 يوليو

ويُعرض الفيلم في دور السينما بمصر والعالم العربي يوم 10 يوليو المقبل، ليكون أحد أبرز أفلام موسم صيف 2025، العمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج “سينرجي فيلمز” بالتعاون مع “بيراميدز للإنتاج الفني” (محمد الشريف).

ويظهر أمير كرارة في الفيلم بشخصية “دوبلير” متخصص في تنفيذ المشاهد الخطرة في السينما، لتتوالى المفارقات والتحديات، في حبكة تمزج بين الحركة والرومانسية، حيث تلعب هنا الزاهد دور فتاة تنشأ بينها وبينه علاقة حب وسط الأجواء المليئة بالإثارة.

وكان كرارة قد شوق جمهوره للفيلم من خلال نشر صور حصرية من الكواليس عبر حسابه على “إنستجرام”، ظهر فيها أمام سيارة محترقة والنيران تشتعل حوله، وعلّق عليها بكلمة واحدة: “قريبًا”.

يُذكر أن المخرج أحمد الجندي بدأ بالفعل عمليات المونتاج والمكساج استعدادًا لعرض الفيلم في الموعد المحدد.