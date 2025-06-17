نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يطرح “ريسكينا”.. إيقاعات مغربية بروح عصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ريسكينا”، وهي أغنية باللهجة المغربية من المنتظر أن ترى النور خلال الأسبوع المقبل عبر جميع المنصات الموسيقية ووسائل التواصل الاجتماعي.



الأغنية تأتي بتوقيع عدد من الأسماء الشابة في مجال صناعة الموسيقى المغربية، حيث كتب الكلمات محمد أمير، ولحنها صلاح مجاهد لازارو، وتولى التوزيع الموسيقي زهير الحصادي، بينما قام بعمليات الميكس والماستر مادارا. أما الكليب، فقام بإخراجه أمير رواني، الذي سبق أن حقق نجاحات سابقة مع لمجرد في عدد من الكليبات المميزة.

ويُراهن سعد على “ريسكينا” كخطوة جديدة لتعزيز حضوره الفني، من خلال دمج الإيقاع المغربي المعاصر بأسلوب بصري جذاب يواصل به بصمته الفريدة في عالم الكليبات.

وكان سعد لمجرد قد طرح مؤخرًا أغنيته المصورة “سقفة” عبر يوتيوب ومنصات الاستماع، والتي جاءت بتعاون مع الشاعر خالد ڤيرناس، والملحن ياسر نور، والموزع توما، فيما تولى إخراج الكليب حسام الحسيني.