نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يتحدث عن علاقته بـ عادل إمام: "وشه كان حلو عليا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان خالد سرحان، عن فكرة خروجه من الأدوار الكوميدية في وقت معين وتقديمه أدوار مختلفة أخرى منها أدوار الشر وذلك في مسلسل خيانة عهد ومسلسل فاتن أمل حربي.



وتابع خالد سرحان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا "عرفت أخرج من دايرة الكوميديا وخروجي كان ممتع لأني بمارس مهنتي ولا يمكن أمشي على نمط واحدة وألا أبطل الشغلانة لازم دايمًا مزهقش لأني أنا بحب التمثيل، وعملت الشر في مسلسل خيانة عهد وكان بعيد عن الضحك، كلها أدوار لازم أتقنها وأدرسها وأعرف أبعادها ودي متعة كتيرة بالنسبة للممثل".



وكشف خالد سرحان علاقته بالزعيم عادل إمام وكواليس تعاونه في عدة أعمال فنية، واصفاُ إياه بـ "أسطى الشغلانة اللي عنده صنايعية شاطرين بيطلعوا أسطوات" وذلك على حد وصفه.



وأشار خالد سرحان، إلى أنه تعلم كثيرًا من الزعيم عادل إمام وتتلمذ على يده وهو بمثابة بشرة خير له قابله في بداية مشواره الفني.



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