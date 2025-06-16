نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان: هذا سبب تركي لـ"المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الفنان خالد سرحان، أن مشكلة أجزاء أي مسلسل تكون صعبة بالنسبة للمثل ومع الوقت عندما يكون الفنان يسير على نفس الشخصية ولا يطور منها، فتكون ممله له وللجمهور.



وتابع خالد سرحان خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا:"الحمد لله الواحد حقق نجاح كبير في مسلسل المداح من وقت ما شاركت فيه وده كان من خلال المؤلفين اللي خلونا ندخل في تفاصيل جديدة من الشخصية ولا نسير على نفس النمط وخصوصا أن المداح ماشي في إتجاه وشخصية حسن اللي بقدمها ماشيه في إتجاه تاني وهي الكوميديا لأن زي ما بيقولوا شر البلية ما يضحك".



وأشار خالد سرحان، إلى أنه يعتز بمسلسل المداح للغاية، كما أن هناك جزء جديد من مسلسل المداح بمشاركة مجموعة أساسية من طاقم العمل سوف تكون موجود في الجزء القادم بالإضافة إلى نجوم جدد.



وأردف خالد سرحان، أن تكرار الأجزاء من مسلسل المداح مخيف للغاية، لذلك العمل يحتاج مجهودًا كبيرًا كما أن الجمهور يتصيد أي أخطاء في الأجزاء لذلك يتطلب من الفنان مجهود شاق وأن يبذل قصاره بألا يقع في خطأ التكرار.