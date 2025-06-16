من داخل الصحراء.. نيللي كريم تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نيللي كريم علي مشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة لها من داخل لوكيشن تصوير عمل فني لها، دون أن تذكر أي تفاصيل حول العمل.

نيللي كريم تشوق الجمهور لـ أحدث أعمالها

شوقت نيللي كريم، جمهورها إلى أجدد أعمالها الفنية، نشرت صورة لها من داخل لوكيشن التصوير وهي واقفه في الصحراء وسط الكاميرات.

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية اخري، عادت نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي"، وتُجسد دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

آخر أعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال الفنانة نيللي كريم، هو مشاركتها في سباق مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل «إخواتي» دارت أحداثه حول قصة 4 أخوات تتغيّر حياتهن، بعد أن يراود نجلاء التي تعيش حياة قاسية مع زوجها، حلمًا غريبًا حول موته، تتوالى الأحداث ويتحقق الحلم، إذ تجد جثّة زوجها هامدة أمام المنزل، من هنا تلجأ إلى شقيقاتها الثلاثة للبحث سويًا عن حل.

ابطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".