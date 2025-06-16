سامو زين يجدد تعاونه مع علي الخواجة ومحمد شحاته فى ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان سامو زين منذ أيام قليلة على قرب موعد طرح الميني ألبوم الجديد الخاص الذي يشهد تنوع كبير فى الأغاني ما بين الرومانسي والدرامي.



ويذكر أنه يضع سامو زين اللمسات الأخيرة على الألبوم الذي من المقرر طرحه خلال صيف 2025 ولكن لم يستقر سامو زين حتي الآن على الاسم النهائي وموعد طرح الألبوم ويتعاون سامو زين في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، إلى جانب مشاركته في تلحين عدد من الأغاني بنفسه، في خطوة تعكس رغبته في تقديم تجربة موسيقية متكاملة ومختلفة.

سامو زين

تفاصيل ألبوم سامو زين الجديد

ويجدد سامو زين تعاونه مع كلًا من الملحن علي الخواجة والملحن محمد شحاته بعد نجاحهم الكبير الذي حققوه سويًا فى الأعمال السابقة من أبرزهم أغنية "دي حبيبتي" الذي لاقت تفاعل كبير واستحسان كبير من قبل الجمهور.



في سياق متصل، من أبرز أغاني الألبوم أغنية بعنوان "باب وخبط"، من كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وأغنية أخرى من كلمات أسامة محرز، وألحان مشترك بين سامو زين وعلي الخواجة، وتوزيع وسام عبد المنعم.

سامو زين

سامو زين

آخر أعمال الفنان سامو زين

مؤخرًا طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون، كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا أيضا المطرب سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.