أحمد العوضي يتعاقد على فيلم "البوب" ويبدأ التحضيرات لبداية التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعاقد النجم أحمد العوضي علي أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "البوب" وهو فيلم أكشن كوميدي وسيكون مفاجأة للجمهور كما قام ببدء الجلسات الفنية مع منتجي العمل المنتج احمد السبكي والمنتج كريم السبكي للاستقرار علي باقي ابطال العمل ومخرج العمل والاستقرار عالترشيحات النهائية.

حيث تم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة.. لإبهار الجمهور العظيم.





أحمد العوضي يتعاقد علي فيلم "البوب" ويبدأ التحضيرات لبدايه التصوير

ويجري الآن العمل على الإنتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار إستعدادًا لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريبا.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد، مسلسل "فهد البطل" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا حيث أشاد به الجمهور واستمتع به.

أبطال مسلسل "فهد البطل"





يشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من النجوم، من بينهم:أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل



تدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي مع خط صعيدي قوي، حيث يجسد أحمد العوضي دور فهد، الشاب الصعيدي الذي يضطر إلى الهرب مع شقيقته راوية بعد مقتل والده على يد عمه.



بعد وصوله إلى القاهرة، يحاول فهد بناء حياة جديدة، لكنه يجد نفسه في صراعات مع عائلات قوية وأصحاب نفوذ، ليبدأ رحلة انتقام طويلة ضد كل من ظلموه.