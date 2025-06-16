وائل جسار يعلن تعاقده مع روتانا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شركة “روتانا” الموسيقية، عن تعاقدها مع الفنان اللبناني وائل جسار، حيث تتولى مسؤولية تنظيم حفلاته الغنائية خارج البلاد.

ونشرت روتانا بيانا حول تفاصيل تعاقدها مع وائل جسر وجاء فيه: “في إطار حرص مجموعة روتانا للموسيقى على تكبير كتالوج مكتبتها الموسيقية والإنتاجية بما يوازي اسمها ومكانتها كأضخم شركة في مجال صناعة الموسيقى، وبحثها الدائم عن كل ما هو مميز، أضافت إلى قائمة نجومها في عالمنا العربي، اسم النجم اللبناني وائل جسار، ليصبح احدث المتعقدين معها”.

تابع: “حيث زار مقر المجموعة وعلى اثر مفاوضات ونقاشات كانت قد جرت تكللت بالنجاح وقعا روتانا ووائل جسار عقدا في بنوده كل ما يتعلق بإنتاج الاغاني وإصدار الالبومات وإحياء الحفلات، وهو ما سيسعد الجمهور الكريم”.

واختتم: "وقبيل مغادرته، اعلن وائل سعادته بانضمامه إلى البيت الروتاني وكشف بدءه تجهيز وتسجيل مجموعة من الاغاني لتكون باكورة التعاقد ويتم اطلاقها قريبا".