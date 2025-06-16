القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة حلا شيحة بوصول قناتها على “يوتيوب” إلى أكثر من مليون مشاهدة، حيث نشرت صورة عائلية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها وتفاعل مع محتواها.

وقالت هالة في تعليقها: “الحمد لله، وصلت قناتي على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشاهدة! مجرد رقم… بس ده دليل على صدق المشاعر والمحبة الصادقة اللي بتوصل. يا رب فعلًا تبقى صادقة دايمًا، ويا رب يجمعنا دايمًا على ما يحب ويرضى”.

كما شكرت هالة جمهورها على دعمهم المستمر، مضيفة: “شكرًا لكل شخص دعم، تابع، علّق، أو اتأثر بكلمة حبيت نفرح سوا!”.

حلا شيحة تحتفل بتخطي قناتها على يوتيوب حاجز المليون مشاهدة: “مجرد رقم.. لكنه دليل على المحبة الصادقة”

حلا شيحة وأولادها

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، حيث حصد عدد كبير من الإعجاب ومئات التعليقات التي عبرت عن فخرهم بنجاحها واستمرارها في تقديم محتوى مؤثر وصادق.

يُذكر أن هالة شيحة تقدم محتوى متنوعًا على منصاتها الرقمية، يتميز بالرسائل الإيجابية والتجارب الإنسانية، في إطار من القيم والروحانية.

آخر أعمال حلا شيحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حلا، مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقد نال إعجاب الجمهور وتفاعله.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.