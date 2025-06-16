القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث ظهور لها، وجاء ذلك خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة منة فضالي

وتألقت منة، بفستان طويل باللون الموڤ يتميز بقصة الكتف الواحد، حيث أعتمدت على الميكب البسيط الذي يبرز جمال ملامحها ومدى أناقتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.

باللون البنفسجي.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة

الفنانة منة فضالي

آخر أعمال منة فضالي



وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.