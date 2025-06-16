سلطان الشن يطرح برومو كليب "غلط غلط" لـ مسلم

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المنتج سلطان الشن البرومو الرسمي لأغنية “غلط غلط” للمطرب الشعبي مسلم، عبر القناة الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، استعدادًا لطرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

ويتعاون مسلم في أغنية “غلط غلط” خلال الفيديو كليب مع المخرج أشرف رمضان، وسرعان ما حقق البرومو أكثر من 8 ألاف مشاهدة في أقل من 10 ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على “يوتيوب”.

ولم يكن أغنية “غلط غلط” أول عمل يجمع بين المطرب مسلم والمنتج سلطان الشن، حيث اجتمعا في أكثر من عمل وحققا نجاحًا هائلًا منهم أغنية “المقامات، شافوني غلط، أنا المميز، جوب، مزاجنجي”، بالإضافة للأعمال التي جمعتهم مع مؤدي المهرجانات حودة بندق.