في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد “جوكر الدراما” وصاحب البصمة الذهبية في الكوميديا المصرية (بروفايل)

القاهرة - محمد ابراهيم -



يحتفل اليوم، الإثنين 16 يونيو، الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده، حيث وُلد في مثل هذا اليوم عام 1965، ليصبح خلال سنوات قليلة أحد أكثر الوجوه حضورًا وتأثيرًا في الدراما والسينما المصرية، بفضل أدائه المتفرد، وروحه الكوميدية الفطرية التي أحبها الجمهور من مختلف الأعمار.

الفنان بيومي فؤاد

من الفنون الجميلة إلى الكوميديا الراقية

تخرج بيومي فؤاد من كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان، وشارك أثناء دراسته في فرقة “أتيليه المسرح”، قبل أن يخطو خطوة أكثر احترافية بالانضمام إلى الدفعة الأولى من مركز الإبداع الفني، قسم الإخراج، ما منحه خلفية مسرحية وثقافية أثّرت على اختياراته لاحقًا.

بدأ مشواره الفني من بوابة الإعلانات، ثم ظهر كـ كومبارس صامت في مسلسل “أم كلثوم” عام 1999، لتتوالى بعد ذلك مشاركاته الصغيرة في السينما، ومنها أفلام:

• بدل فاقد (2009)

• احكي يا شهرزاد (2009)

• فيلم 678 (2010)

• أسماء (2011)

انطلاقة درامية لافتة ولقب “جوكر الدراما”

بدأت ملامح شهرته تتشكل من خلال أدوار مميزة في مسلسلات مثل:

• أبواب الخوف (2011)

• رقم مجهول (2012)

• اسم مؤقت (2013)

لكن الانطلاقة الكبرى جاءت مع مشاركته في مسلسل “الكبير أوي”، الذي قدم فيه شخصية الطبيب النفسي ببراعة لاقت إعجاب الجمهور. وواصل بعدها حضوره اللافت في أعمال مثل:

• موجة حارة (2013)

• دهشة (2014)

• الميزان (2016)

• نيللي وشريهان (2016)

• الخروج (2016)

• واحة الغروب (2017)

• خلصانة بشياكة (2017)

• كفر دلهاب (2017)

• الوصية (2018)

• بـ100 وش (2020)

• موضوع عائلي (2021–2023)

وساهم هذا التنوع في منحه لقب “جوكر الدراما المصرية”، نظرًا لقدرته على التلون بين الكوميديا، والتراجيديا، والدراما الاجتماعية.

نجاحات سينمائية وجماهيرية

على شاشة السينما، شارك بيومي فؤاد في عشرات الأفلام، بينها أعمال بارزة نذكر منها:

• هيبتا: المحاضرة الأخيرة

• جحيم في الهند

• كلب بلدي

• نادي الرجال السري

• يوم مالوش لازمة

• البعض لا يذهب للمأذون مرتين

• خيال مآتة

• تسليم أهالي

• الإنس والنمس

• العارف

• وقفة رجالة

• ماما حامل

ويُعد عام 2021 علامة فارقة في مسيرته، حيث حقق في السعودية فقط بفيلمي “وقفة رجالة” و“ماما حامل”إيرادات قاربت 21.7 مليون دولار (340 مليون جنيه مصري)، ما جعله أحد أكثر الممثلين طلبًا في العالم العربي.