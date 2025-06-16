أحمد سعد يستعد لطرح أغنية درامية جديدة وتعاون جديد مع الشاعر إيهاب عبد العظيم

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل النجم أحمد سعد نشاطه الفني بقوة، إذ يستعد لطرح عمل غنائي جديد يحمل الطابع الدرامي، من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وذلك فور الانتهاء من عمليات المكساج والماستر النهائي، تمهيدًا لطرحه عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.



جماهيرية لا تتوقف.. ونجاحات متواصلة

وكان أحمد سعد قد أشعل الأجواء مؤخرًا خلال حفل غنائي ضخم أحياه يوم الجمعة الماضية داخل نادي الشمس، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف متفرج. وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع أبرز أغانيه، خاصة عند أدائه لأغنيته الشهيرة “إيه اليوم الحلو ده”، التي تحولت إلى واحدة من أكثر الأغاني انتشارًا في الفترة الأخيرة.

ألبوم “حبيبنا” يحصد النجاح

ويأتي هذا التعاون الجديد بعد النجاح الكبير لألبومه الأخير “حبيبنا”، الذي طُرح مؤخرًا عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، ويضم 9 أغنيات متنوعة تعكس نضوجه الفني وتجاربه الشخصية.



من أبرز أغاني الألبوم



• “حبيبنا”: كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم

• “مفتقدني”: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي

• “عايز سلامتك”: كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي

ويؤكد أحمد سعد من خلال هذا الألبوم، وأعماله المستمرة، أنه يعيش واحدة من أنجح فتراته الفنية، مستندًا إلى خامة صوته القوية، وذكائه في اختيار التعاونات التي تضيف لرصيده الفني.