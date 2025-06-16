عودة فيلم “المصيف” للتصوير بعد توقف مؤقت

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد فترة توقف مؤقتة لأسباب إنتاجية، يستعد فريق عمل فيلم “المصيف” لاستئناف التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تحضيرات مكثفة للانتهاء من مراحل العمل تمهيدًا لعرضه قريبًا في دور العرض.

ورغم الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول وجود خلافات بين بعض أفراد الفريق، أكد صنّاع وأبطال الفيلم أن الأجواء داخل الكواليس إيجابية تمامًا، وأن العمل يسير بروح من التعاون والحماس، في إطار رغبة جماعية لتقديم تجربة سينمائية متميزة ومختلفة.

خالد الصاوي

عمرو عبد الجليل من ضمن أحداث فيلم المصيف

دراما اجتماعية وسط أجواء الساحل الشمالي

الفيلم من تأليف وإخراج سليم العدوي، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، نسرين طافش، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، وأحمد ماجد، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

أحداث فيلم "المصيف"

وتدور أحداث “المصيف” داخل قرية فاخرة في الساحل الشمالي، حيث تلتقي مجموعة من الشخصيات المتباينة في ظروف استثنائية، لتتشابك قصصهم في إطار درامي يتناول علاقات إنسانية وصراعات اجتماعية معاصرة، عبر حبكة متداخلة تمزج بين الواقع والصراعات النفسية.

ويراهن صُناع الفيلم على تقديم عمل يحمل رسائل إنسانية عميقة، ويعيد تسليط الضوء على جوانب مهمّشة في الحياة الاجتماعية رغم رفاهية المكان الظاهري.