روبي تتألق بين حفلات التخرج والمهرجانات الدولية.. وتستعد لديو غنائي مع العسيلي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعيش النجمة روبي حالة من النشاط الفني المكثف، إذ أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا خاصًا بمناسبة تخرج طلاب الجامعة الأمريكية، ظهرت خلاله بإطلالة أنيقة ولافتة، بفستان أحمر قصير أبرز رشاقتها بعد خسارتها الملحوظة للوزن، حيث شاركت روبي متابعيها على إنستجرام مجموعة من الصور من الحفل، موجهة رسالة تهنئة لطلاب الجامعة ومتمنية لهم مزيدًا من النجاح في مشوارهم.

روبي

بين الأردن والمغرب.. حضور ساحر وتفاعل جماهيري

ولم تكد تهدأ أصداء حفل الجامعة حتى أحيت روبي ليلة استثنائية في العاصمة الأردنية عمان، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة باللون الأسود، وأشعلت الأجواء منذ لحظة صعودها المسرح، وسط تصفيق وصيحات الجمهور.

وخلال الحفل، قدّمت روبي باقة من أشهر أغنياتها مثل: “بيداري كده” – “نمت ننة” – “قلبي بلاستيك” – “يا ليالي” – “يا لرموش” – “إنت عارف ليه”، في أجواء من التفاعل الكبير مع الجمهور، خاصة عندما داعبت الحضور قائلة خلال غنائها “بيداري كده”:

“بقالي 20 سنة بغنيها ولسه مش عارفة ليه بيداري كده.. مجنون!”، لتتفاعل الضحكات في القاعة.

وتستعد روبي حاليًا للمشاركة في مهرجان موازين الدولي بالمغرب، في نسخته الـ20، وذلك يوم الجمعة 20 يونيو الجاري، حيث تقدم خلال الحفل مجموعة من أنجح أغنياتها المحببة للجمهور العربي.

تعاون جديد مع محمود العسيلي

على صعيد الإنتاج الغنائي، تجهّز روبي ديو جديدًا مع الفنان محمود العسيلي، من المقرر طرحه خلال صيف 2025 عبر المنصات الموسيقية، وأكد الطرفان أن الأغنية ستحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا عن أعمالهما السابقة.

روبي في رمضان 2025

يُذكر أن أحدث أعمال روبي الدرامية كان مسلسل “إخواتي”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2025، وشاركت فيه إلى جانب نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وآخرين، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا.

روبي تثبت من جديد أنها ليست فقط صوتًا وأداءً لافتًا، بل نجمة متعددة المواهب تعرف كيف تتواصل مع جمهورها بكل حب وخفة ظل، سواء على المسرح أو الشاشة.