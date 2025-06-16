تامر حسني يكسر رقمه القياسي.. فيلم “ريستارت” يتفوق على فيلم “البدلة” في 16 يومًا

القاهرة - محمد ابراهيم - “ريستارت” يعيد تشغيل الأرقام.. تامر حسني يتجاوز “البدلة” ويتجه نحو 100 مليون جنيه

سجل النجم تامر حسني إنجازًا جديدًا في مشواره السينمائي بفيلمه الأحدث “ريستارت”، حيث تخطت إيراداته داخل مصر حاجز 67 مليون جنيه في أقل من شهر، متجاوزًا الرقم الذي حققه فيلمه الشهير “البدلة” خلال 6 أشهر، ليصبح الأعلى إيرادًا في مسيرته حتى الآن، وسط توقعات قوية بأن يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه خلال الأسابيع المقبلة.



تامر حسني وأيمن بهجت قمر.. تعاون يتجاوز الأرقام

العمل من قصة تامر حسني وسيناريو أيمن بهجت قمر، في استمرار لشراكة سينمائية ناجحة جمعت الثنائي من قبل، ويُعد “ريستارت” مثالًا على كيف يمكن لفكرة معاصرة ومكتوبة بحس واقعي أن تُحقق صدى جماهيريًا ضخمًا، ليس فقط في شباك التذاكر، بل في حديث الجمهور عن الفيلم ومضمونه.

قصة “ريستارت”: بين الواقع الرقمي والذات الضائعة

تدور أحداث الفيلم حول “محمد”، شاب بسيط يعمل فني صيانة هواتف، تنقلب حياته رأسًا على عقب حين يدخل عالم الشهرة الرقمية من خلال شخصية غامضة تُدعى “الجوكر”، وكيل افتراضي يغري الشباب بالانتشار السريع عبر السوشيال ميديا.

وفي خضم هذا العالم الوهمي، يبدأ محمد رحلة فقدان للهوية، ليتحول تدريجيًا إلى شخص غريب عن نفسه، قبل أن يُجبر على “إعادة تشغيل” حياته بالمعنى الحرفي والرمزي، باحثًا عن الحقيقة وسط ضجيج زائف من المتابعين والإعجابات.

نجوم “ريستارت”: مزيج من الطاقات التمثيلية

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد في دور “عفاف”، المؤثرة الرقمية التي تجمعها بمحمد علاقة مركبة، إلى جانب باسم سمرة بشخصية “الجوكر” صاحب الكاريزما الغامضة، ومحمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، رانيا منصور، محمد رجب، مع ظهور خاص للنجم الرياضي أحمد حسام ميدو في أولى تجاربه التمثيلية.



دراما نفسية بقالب عصري

الفيلم من إخراج سارة وفيق في ثاني تعاون بينها وبين تامر حسني بعد فيلم “مش أنا”، ومن إنتاج حسام حسني. وقد استغرق تطوير السيناريو أكثر من عام ونصف، وتمت معالجته دراميًا بذكاء يجمع بين الكوميديا السوداء، الدراما النفسية، والنقد الاجتماعي المعاصر، حيث يطرح سؤالًا مباشرًا: “من نكون في عالم لا يرى منا سوى صورنا؟”.

“ريستارت” ليس مجرد فيلم ناجح جماهيريًا، بل هو مشروع سينمائي يُعيد التفكير في علاقتنا بالعالم الرقمي، ويؤكد من جديد أن تامر حسني لا يراهن فقط على النجومية، بل على الأفكار.