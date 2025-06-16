في 10 أيام فقط.."حلال فيك" لـ تامر حسني تتخطي الـ10مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح نجم الجيل تامر حسني منذ أيام أحدث أغنيات ألبومه الجديد "حلال فيك" من ألبوم "لينا معاد" وفيلم "ريستارت" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها حيث قد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 11 مليون مشاهدة وتحتل الآن التريند التاسع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد لقت إشادات واسعة من الجمهور والتعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

تفاصيل أغنية “خلال فيك” لـ تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "حلال فيك" هي رابع أغنيات ألبوم "لينا معاد" وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام والفيديو كليب من إخراج سارة وفيق.

كلمات اغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني

حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى

تامر حسني

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يشارك تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.

ويذكر أن فيلم "ريستارت" قد حقق إيرادات عالية في الأيام الأولي من طرحه في دور العرض.