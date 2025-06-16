فن ومشاهير

الإعلامي محمد الغيطي أول الحاضرين لـ العرض الخاص لفيلم في عز الضهر

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  • الإعلامي محمد الغيطي أول الحاضرين لـ العرض الخاص لفيلم في عز الضهر 1/2
  • الإعلامي محمد الغيطي أول الحاضرين لـ العرض الخاص لفيلم في عز الضهر 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل الإعلامي محمد الغيطي للعرض الخاص لفيلم في عز الضهر للنجم مينا مسعود، والذي يقام اليوم في أحد مولات 6 أكتوبر بحضور أبطال العمل. 

 

أول بطولة لمينا مسعود في السينما المصرية:

 

ويُعد الفيلم أول بطولة لمينا مسعود في السينما المصرية بعد نجاحه في أفلام هوليوود، ليكون “في عز الضهر” بمثابة نقطة التقاء بين العالمية والجمهور المصري، في تجربة تجمع الأكشن بالتشويق ضمن قالب درامي إنساني.

 

أبطال فيلم في عز الضهر

 

ويشارك في بطولة فيلم في عز الضهر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مينا مسعود، شيرين رضا، محمود البزاوي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد على رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، كريم سرور. 

 

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قصة فيلم في عز الضهر

 

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده داخل واحدة من أخطر شبكات المافيا الدولية، ليبدأ رحلة مظلمة تملؤها الأسرار والمطاردات، لكنه سرعان ما يقرر أن يواجه مصيره ويعود إلى جذوره، في صراع بين البقاء والهوية، بين الولاء القديم والطريق الأصعب.

 

 

 

 

 

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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