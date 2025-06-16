نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 أيام..تامر حسني يقترب من 12 مليون مشاهدة بـ "حلال فيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يقترب نجم الجيل تامر حسني من تحقيق 12 مليون مشاهدة بكليب حلال فيك من فيلم ريستارت، الأغنية من كلمات أحمد المالكي، الحان رامي جمال، وتوزيع أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية حلال فيك

حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.



قصة فيلم ريستارت

يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت



يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت





وطرح تامر حسني كليب بالمشاركة مع رضا البحراوي لأغنية "المقص" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، من كلمات تامر حسني.



كلمات الأغنية



بغني وأقول موال عن صحبة الأندال





لما صاحبنا آمنا



ولما عاشرنا ندمنا

بس خلاص اتعلمنا

يا معانا يا مش معانا

مالناش في النص نص

عايز تقطع علاقتنا



خد يلا المقص وقص