نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني لـ تامر عاشور: نجم كبير بفنك وأخلاقك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص تامر حسني على توجيه رسالة إلى تامر عاشور ردًا عليه بعد نجاح حفلها معًا لأول مرة بالكويت.

وقال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري:" يا تيمو يا عاشور، الشرف ليا أنا يا حبيبي، وبعدين، إنت اللي حبيبي، وإنت اللي نجم كبير بفنك وأخلاقك، وألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، وأجدع سلام من تيمو حسني لمحبين الغالي تيمو عاشور ".



وكان قد نشر تامر عاشور منشور عقب الحفل معلقًا:" جمهور الكويت وأهلها الحلوين، شكرًا من كل قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كل شخص كان حاضر امبارح. بجد كانت “ليلة عمر” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وده زاد بوجود النجم الكبير تامر حسني، في نفس الحفل. مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه، مش هيكفي".

و أستكمل:"كان يوم جميل قوي، وإنتم كنتوا أحلى جمهور،وكل الشكر للأستاذ عبد العزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة “ليلة عمر”، على المجهود والتنظيم المبهر،بشكر فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، وهندسة الصوت والمسرح والإضاءة، وفريق إدارة أعمالي، وكل من حضر وشارك، وكمان بشكر فرقة النجم تامر حسني على مشاعرهم الطيبة تجاهي،شكرًا من قلبي ".

تفاصيل الحفل



وظهر تامر عاشور على المسرح بعكاز وخلفه كرسي وسط تفاعل كبير من الجمهور على باقة من ألمع أغانيه أبرزها هيجيلي موجوع الذي داعب الجمهور بالعكاز عن غنائها، بالإضافة إلى مديلي جديد لأول مرة بالكويت.





يُعتبر هذا الحدث فريدًا من نوعه، حيث شارك تامر حسني وتامر عاشور مسرحًا واحدًا لأول مرة في تاريخ الفن العربي،الحفل سيُقام على مسرح "أرينا" في الكويت، ضمن سلسلة حفلات المهرجان التي تجمع أبرز نجوم الطرب العربي على مدار عدة أيام.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم “ريستارت” الذي أقيم له عرض خاص نهاية الشهر الماضي وسط مجموعة من نجوم العمل.

قصة فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أخر أعمال تامر عاشور



وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة.