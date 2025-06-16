سينتيا خليفة تنتهي من تصوير الفيلم العالمي Mars White مع لوسي هيل ولوك نيوتن

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة من تصوير مشاهدها في فيلم الخيال العلمي الأمريكي "White Mars"، بعد انشغالها بتحضيراته في روما.

فريق عمل الفيلم

وتنضم سينتيا خليفة لنخبة من نجوم هوليوود في بطولة الفيلم من بينهم الممثلة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي ادريس ألبا.

إطلالة سينتيا خليفة

وتفاجئ سينتيا خليفة جمهورها بإطلالة "لوك" مختلفة كليا عن المعتاد بشعر أشقر ومشاهد أكشن خطيرة تقوم بها، وتجسد خلال الفيلم شخصية عالمة تكتشف اكتشاف مخيف ومريب في القارة القطبية.

وتمهد سينتيا خليفة خلال فيلم White Mars لانطلاقتها العالمية الجديدة ببطولتها عدة أفلام سينمائية كبرى تقتحم من خلالها بوابة هوليوود بعد مشاركتها مؤخرا في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris، ومن المقرر عرضه قريبا.

تفاصيل فيلم حدث بالفعل

وبعد انتهاء تصوير الفيلم في روما، تتواجد سينتيا خليفة حاليا في القاهرة بعد فترة غياب طويلة عن مصر، وتنشغل في تصوير فيلم سينمائي مصري جديد ستعلن عن تفاصيله قريبا، يعقب إطلالتها الدرامية الأخير في مسلسل "حدث بالفعل" بمشاركة النجم ماجد المصري.