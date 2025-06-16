قصور الثقافة تطلق أسبوعًا ثقافيًا لتمكين المرأة بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم - أنطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي للمرأة، بمركز شباب قرية ريدة، بمحافظة المنيا والذي يقام ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى 20 يونيو الحالي.

ورش فنية

وتضمن اليوم الافتتاحي، ورشة لتعليم تصميم المفارش باستخدام خيط النول، قدمتها الفنانتان حنان محمد وإيمان أسعد، وسط تفاعل كبير من المشاركات.





وتناولت الورشة المنفذة بالتعاون مع مؤسسة حياة أفضل للتنمية الشاملة، التعريف بكيفية الاستخدام الأمثل للخامات، وفتح آفاق نحو إقامة مشروعات منزلية ذات طابع تراثي، ما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وصقل مهاراتها.

تنفذ فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة العامة لثقافة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وذلك بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، ومن خلال قصر ثقافة المنيا.

حرف تراثية

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، عبر سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة الثقافية والفنية تقدم بالمجان بقرى: الأبعادية، بني أحمد الشرقية، وأبو تلاوي، بما يتيح للمرأة التعبير عن مهاراتها وإبداعها في مجالات الحرف البيئية واليدوية.

