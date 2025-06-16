نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق عمل مسلسل "ابن النصابة" يحتفل بـ عيد ميلاد ياسمينا العبد.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ فريق عمل مسلسل ابن النصابة الفنانة الشابة ياسمينا العبد بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع عشر، وذلك في أول يوم تصوير لها ضمن أحداث العمل. وشارك في الاحتفال كل من النجمة كندة علوش، والفنان معتز هشام، وحمزة دياب، إلى جانب مخرج المسلسل أحمد عبد الوهاب.

ونشرت ياسمينا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال، معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة ودعم زملائها.

أبطال وصناع مسلسل ابن النصابة

مسلسل ابن النصابة يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور.

آخر أعمال ياسمينا العبد

يُذكر أن آخر أعمال ياسمينا كان مسلسل لام شمسية الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وقدّمت خلاله شخصية زينة. شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوّق.