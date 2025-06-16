نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يتصدر شباك التذاكر بـ "المشروع X" ويكسر حاجز الـ100 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم "المشروع X" تحقيق أرقام قياسية في دور العرض السينمائي، حيث حقق أمس الأحد وحده إيرادات بلغت مليون و734 ألف جنيه، ليحتل صدارة شباك التذاكر المصري.

وبهذا الرقم، ارتفع إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه إلى أكثر من 100 مليون جنيه، في إنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات السينمائية للفنان كريم عبد العزيز.

أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما

المشروع X ليس مجرد فيلم جماهيري ناجح، بل يُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية. وقد جاء العمل ليُثبت قدرة الصناعة السينمائية المحلية على تقديم منتج منافس عالميًا من حيث الصورة والإنتاج والتقنيات.

تصوير عالمي في خمس دول

تميّز الفيلم بتنوع مواقع التصوير، حيث تم تصوير مشاهده في خمس دول مختلفة، هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور. وقد ساهمت هذه التنقلات في إثراء الجانب البصري للفيلم ومنحه طابعًا دوليًا غير مسبوق في السينما العربية.

تقنيات عرض سينمائي عالمية

ولأول مرة في فيلم مصري، تم استخدام أحدث تقنيات العرض السينمائي، مثل:

IMAX

4DX

Dolby Atmos

ScreenX

وهو ما وفر للجمهور تجربة بصرية وسمعية غامرة ومميزة، قلّما تتوفر في الإنتاجات المحلية.

فريق عمل قوي يجمع نجوم الصف الأول

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني. ويضم طاقم التمثيل نخبة من النجوم، على رأسهم:

كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا

كما يضم الفيلم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد.