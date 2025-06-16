نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته: "اللهم لا شفاء إلا شفاؤك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية مؤثرة، وجه الفنان كريم الحسيني رسالة مليئة بالمشاعر والدعاء إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، طالبًا من الجميع الدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية لم يفصح عن تفاصيلها، مكتفيًا بكلمات مؤثرة تنم عن حبه وخوفه الكبير عليها.

ونشر الحسيني صورة تجمعه بزوجته خلال إحدى اللحظات العائلية السعيدة، وعلّق عليها قائلًا: "بسم الله اللهم الشافي المُعافي، اللهم اشفِ زوجتي شفاء لا يُغادر سقمًا، اللهم نسألك شفاءً عاجلًا غير آجل، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، دعواتكم بالله عليكم، فالدعاء يخفف القدر، من رأى مني خيرًا فليدعُ لها بالشفاء، لعلها المنجية".

وقد لاقت التدوينة تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان وأصدقائه من الوسط الفني، الذين حرصوا على دعمه معنويًا، وانهالت التعليقات التي تحمل كلمات المواساة والدعاء لزوجته بالسلامة والشفاء التام، معربين عن تعاطفهم الكبير مع الحالة التي يمر بها.

وتُعد هذه الرسالة واحدة من اللحظات النادرة التي يشارك فيها كريم الحسيني تفاصيل من حياته الشخصية على مواقع التواصل، مما زاد من تأثر المتابعين، وأضفى على المنشور طابعًا إنسانيًا صادقًا.

يُذكر أن الفنان كريم الحسيني يتمتع بحضور مميز على الساحة الفنية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي لاقت إشادة من الجمهور، وهو معروف بعلاقته القوية بعائلته وتعلقه الشديد بها.