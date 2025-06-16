نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين توثق رحلتها من مطار البصرة وتؤكد: "لم نكن في خطر.. فقط تأثرنا بإغلاق المجال الجوي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في رسالة طمأنة للجمهور، نشرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين مقطع فيديو يوثق لحظات عودتها من العراق بصحبة الإعلامية هالة سرحان، بعدما واجهتا تأخيرًا بسبب إغلاق المجال الجوي.

وكشفت شاهين عن تفاصيل الرحلة والتعامل الرسمي الراقي الذي حظيت به، مؤكدة أن الأوضاع لم تكن خطرة كما أُشيع.

عودة من البصرة بعد فتح المجال الجوي

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بفيديو جمعها بالإعلامية هالة سرحان من مطار البصرة الدولي في العراق.

وأكدت في الفيديو أنهما في طريق العودة إلى القاهرة، وذلك بعد إعادة فتح مطار البصرة الذي يبعد نحو ست ساعات عن بغداد، حيث كانتا تقيمان.

زيارة رسمية رفيعة المستوى

أوضحت إلهام شاهين أن قرار إغلاق المجال الجوي حال دون عودتهما إلى القاهرة في الوقت المحدد، إلا أن السلطات العراقية أبدت اهتمامًا كبيرًا بهما، حيث قام وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء العراقي بزيارتهما للاطمئنان وتسهيل إجراءات نقلهما إلى مطار البصرة استعدادًا للعودة إلى مصر.

رسائل الاطمئنان من المصريين والعرب

عبّرت الفنانة عن امتنانها للمحبة الكبيرة التي لمستها من المصريين والعرب، مشيرة إلى تلقيها عشرات المكالمات الهاتفية من محبيها داخل وخارج مصر، حرصوا خلالها على الاطمئنان عليها وعلى الإعلامية هالة سرحان.

وقالت شاهين في رسالتها: "وحشتنا مصر جدًا، وكنا بخير ولم نكن في خطر على الإطلاق".

إغلاق المجال الجوي بسبب الظروف الراهنة

اختتمت إلهام شاهين حديثها بالتأكيد على أن ما حدث كان نتيجة إغلاق المجال الجوي فقط، بسبب الأحداث الجارية في العراق، مشددة على أن الأمور كانت مستقرة وآمنة، وأن العودة تمت بسلاسة بفضل التعاون والاهتمام من الجانب العراقي.

رسالة شكر وطمأنة

يُذكر أن هذه الرسالة تأتي في إطار حرص النجمة إلهام شاهين الدائم على مشاركة جمهورها بتفاصيل حياتها ومواقفها الإنسانية، ولا سيما تلك التي تمس السلامة العامة، حيث حرصت هذه المرة على طمأنة محبيها برسالة هادئة وواضحة، تبرز حجم الدعم والتعاون العربي في مثل هذه المواقف.