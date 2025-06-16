نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينب حسن تتألق بـ "صحابي بيفرقوا" والجمهور يشيد بالأغنية والكليب الصيفي المبهج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت المطربة الشابة زينب حسن مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح أحدث أغانيها "صحابي بيفرقوا" عبر قناتها الرسمية على موقع YouTube، حيث حصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، الذين عبّروا عن إعجابهم بكلماتها العذبة، وألحانها المبهجة، وأجوائها الصيفية المليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية.

زينب حسن، التي تُعد واحدة من أبرز الأصوات الشابة الصاعدة على الساحة الفنية المصرية والعربية، نجحت في خطف الأنظار منذ ظهورها الأول بصوتها المميز وحضورها القوي، وها هي اليوم تؤكد من جديد على موهبتها من خلال هذا العمل الجديد، الذي يجمعها بفريق عمل من الأسماء اللامعة في صناعة الموسيقى والكليب.

"صحابي بيفرقوا" من كلمات الشاعر المتميز تامر حسين، وألحان النجم الموسيقي مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت تحت إشراف رباب يونس، فيما أخرج الكليب بأسلوب بسيط ومرح المخرجة هبة الغندور، بمشاركة مدير التصوير مصطفى مدحت، ومهندس الديكور أحمد عبد السلام، والفنان عبد الله البداد في الإدارة الفنية، وتحت إشراف عام حسن طالب.

تدور أحداث الأغنية حول زينب التي تحتفل بعيد ميلادها، وتوجه رسائل غنائية لأصدقائها سواء حضروا الاحتفال أم غابوا، وفي نهاية الكليب تأتي المفاجأة بحضورهم جميعًا، في لحظة مؤثرة ومليئة بالفرح، ومن بينهم ظهر تامر حسين ومدين في مشهد خاص يضفي لمسة من الدفء والصدق على الفيديو كليب.

الجمهور تفاعل مع الأغنية بشكل كبير، حيث أشاد العديد من المتابعين عبر السوشيال ميديا بالصوت القوي لزينب وأدائها المعبر، بالإضافة إلى التصوير المبهج الذي أعاد إلى الأذهان لحظات الصداقة الحقيقية والاحتفال بالذكريات الجميلة. واعتبر البعض أن الأغنية تمثل حالة موسيقية مميزة تعكس تطور زينب الفني ونضجها في اختيار أعمالها.

يُذكر أن آخر أعمال زينب حسن قبل "صحابي بيفرقوا" كانت أغنية "أمل كداب" التي طُرحت في ديسمبر الماضي، والتي أثارت ضجة فنية كبيرة وقت صدورها. الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع عمر الصباغ، وقدمت خلالها زينب أداءً مختلفًا حمل مشاعر مركبة ومؤثرة، ما عكس قدرتها على التنويع في الألوان الغنائية والموضوعات.

وتستعد زينب حسن خلال الفترة المقبلة لعدة مفاجآت فنية، تؤكد من خلالها حضورها القوي على الساحة الغنائية، مع حرصها الدائم على التعاون مع كبار صناع الموسيقى لتقديم أعمال تحمل الطابع الفني الرفيع.