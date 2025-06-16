نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول زيارة لماسبيرو.. “المسلماني” يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السيدة هدى نجيب محفوظ (أم كلثوم) كريمة الأديب العالمي، وذلك قبل المشاركة في افتتاح استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

يشارك في إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم نجيب محفوظ، الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن استديو نجيب محفوظ بالتليفزيون المصري يُعد أحد أجمل الاستديوهات التليفزيونية في العالم؛ حيث يرى النيل والأهرامات معًا.