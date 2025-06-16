تعرف على موعد ومكان عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، كما أعلنه الفنان محمد الشرنوبى على خاصية "الاستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وفاة نجل صلاح الشرنوبي

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي أمس عن وفاة نجل عمه، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "الشرنوبي":"إنَّا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس “محمد صلاح الشرنوبي” نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كلٍ من زياد ورامي الشرنوبي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمر مكرم نسألكم الدعاء".