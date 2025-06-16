القاهرة - محمد ابراهيم - عبير الشرقاوي تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل جلال الشرقاوي: بابا كان جيشي.. وزعل لما اتجوزت

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن جوانب إنسانية وعائلية خاصة في علاقتها بوالدها المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، مؤكدة أنه كان رمزا للحماية والدعم طوال حياتها، ولم يكن قاسيا معها إلا في موقف وحيد تعلق بزواجها من طليقها الذي رفضه والدها بشدة.

أبرز تصريحات عبير عبر برنامج تفاصيل

عبير الشرقاوي تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل جلال الشرقاوي: «بابا كان جيشي.. وزعل لما اتجوزت»

جاءت تصريحات عبير خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على شاشة صدى البلد 2، حيث أوضحت أن والدها كان الملاذ الآمن بالنسبة لها في جميع مراحل حياتها. وقالت:

«بابا كان جيشي، بيحميني بطريقة عمر ما حد حماني بيها، فاكرة وأنا صغيرة واحدة زعقتلي، رحتله وأنا بعيط، جابلي حقي في لحظتها».

وتابعت الشرقاوي حديثها عن الخلاف الذي نشب بينهما بسبب زواجها، مشيرة إلى أن والدها لم يكن راضيًا عن الزواج، لكنها قررت المضي قدمًا فيه رغم اعتراضه، موضحة:

«بابا قسي عليا لما اتجوزت لأنه مكنش موافق، وأنا ما سمعتش كلامه، وطلع عنده حق بنسبة 60%، لكن اللي زعلني إنه مخضش المشوار ده معايا حتى لو شايفني غلط».

عبير الشرقاوي تنفي الشائعات

كما نفت عبير بشكل قاطع الشائعات التي ترددت عن أن والدها تبرأ منها بسبب ارتدائها الحجاب أو النقاب، مؤكدة أنه كان رغم معارضته للنقاب، لم يبدِ أي غضب منها بسبب التزامها الديني. وأوضحت:

«والدي عمره ما غضب مني عشان الحجاب، هو بس كان شايف إن النقاب تطرف، لكنه عمره ما رفضني ولا تبرأ مني، وكل اللي اتقال عن كده مش صحيح».

وأشارت عبير بالشخصيات المنتقبة المحترمة التي تعرفها، مشددة على أن الاختلاف في الرأي لا يعني القطيعة أو الرفض، وأن والدها ظل يحتفظ بمكانته في قلبها رغم أي خلافات حدثت بينهما.

يُذكر أن المخرج جلال الشرقاوي كان من أبرز رواد المسرح المصري والعربي، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا، كما كانت تربطه بابنته عبير علاقة وثيقة على المستوى الإنساني والفني.

من هي عبير الشرقاوي؟

عبير الشرقاوي تكشف تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل جلال الشرقاوي: بابا كان جيشي.. وزعل لما اتجوزت

عبير الشرقاوي هي ممثلة مصرية معتزلة، وُلدت في 24 مايو 1970، وتنتمي لأسرة فنية؛ فهي ابنة المخرج المسرحي المعروف جلال الشرقاوي.

درست المسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني مبكرًا أثناء الدراسة.

أول ظهور لافت لها كان في مسرحية «عطية الإرهابية» بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي، ثم شاركت في مسرحيات ومسلسلات بارزة، منها «الخديوي»، و«عمر بن عبد العزيز»، و«هارون الرشيد»، و«الأمير المجهول»، و«الإمام الشافعي»، و«عباد الرحمن».

اعتزلت التمثيل بعد زواجها، ثم عادت مؤقتًا بعد إقناع والدها وشاركت في عدد من الأعمال. لكن بعد التزامها بالحجاب، أعلنت أنها لن تعود للفن إلا في أدوار تحترم قناعاتها الدينية، وأكدت أنها ترفض التنازل عن الحجاب لأي سبب.

عبير نفت شائعات تبرؤ والدها منها بسبب الحجاب أو النقاب، مشيرة إلى أن الخلاف بينهما كان بسبب زواجها من شخص رفضه والدها، وقد اعترفت لاحقًا أن والدها كان على حق بنسبة كبيرة، لكنها كانت تتمنى دعمه لها رغم الخلاف.

عرفت عبير الشرقاوي بآرائها الصريحة والجريئة، حيث انتقدت بعض المهرجانات الفنية مثل مهرجان الجونة ووصفتها بأنها لا تمثل الفن المصري الأصيل، كما عبرت عن رفضها لبعض الأعمال التي اعتبرتها مخالفة للقيم والتقاليد.

واليوم تعيش عبير بعيدًا عن الأضواء، مكتفية بحياتها العائلية، ومتمسكة بالحجاب والاعتزال، وتؤكد أنها لن تعود إلا إذا وجدت عملًا يحترم شخصيتها ومبادئها.