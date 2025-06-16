نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تعلن "حالة طوارئ" فنية وتجدّد تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتظار وترقّب من قبل جمهورها، طرحت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم باقي أغنيات ألبومها الجديد، وأعلنت حالة طوارئ فنية بطرحها الكامل لجميع أغنياته، الذي أعطته عنوان "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتُكمل بذلك الصورة الكاملة لألبوم متنوّع يبرز تجدد اختياراتها الفنية بنضوج واضح.

وتحت عنوان "حالة طوارئ"، تعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي ما دام ميّزت الثنائي، والذي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر.

كلمات الأغنية

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل

قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي

وما بتترك دليل

عندي حالة طوارئ مش عاديي

النوم طاير من عينيي

النار ومسكتا بايديي.. ياي.

الأغنية الثانية

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها بأسلوبه المتجدد، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي

قلبي إلك نصّو

جسّ النبض جسّو

حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي.

الأغنية الثالثة

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك

أنا قلبي ناطر يسمع ردّك

أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا

بين الأنا وبين الأنا

أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار د. طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، التي كتب كلماتها الشاعر طلال حيدر، ووزّعها وأشرف على الميكس والماستر فادي جيجي، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل.. لحالي وغريبة

عم يسألني الليل.. وينك حبيبي؟

اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير.. وينك حبيبي؟

واللافت للنظر في أعمالها الجديدة جميعًا في هذا الألبوم أن نجوى كرم قامت بطرح جميع الأغنيات بشكل مصوّر فيديو كليب وبإطلالات مختلفة ولافتة ومتنوّعة، تؤكد تميزها أيضًا في "اللوك" المتجدد، حيث تولّى الإخراج لجميع الأغنيات الجديدة المخرج بيار خضرا.

بهذا الإصدار، تُثبت نجوى كرم مرة جديدة حضورها الطاغي على الساحة الفنية، واختياراتها الدقيقة التي تمزج بين الأصالة والتجديد، حيث باتت جميع أغاني ألبوم "حالة طوارئ" متوفّرة الآن عبر كافة المنصات الرقمية، ومنها "يوتيوب" على القناة الرسمية لروتانا.