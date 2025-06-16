نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصي الحلاني يُشعل أجواء البحرين في حفلين متتاليين ويواصل نجاحاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلين جماهيريين مميزين على مدى ليلتين متتاليتين في البحرين، وسط حضور كثيف من الجمهور البحريني والعربي الذي توافد من مختلف المناطق في البحرين، ومن المملكة العربية السعودية، والكويت، لملاقاة نجمهم المحبوب، وقد لاقى الحفلان تفاعلًا واسعًا، حيث غصّت صالة الحفل بالجمهور الدي ردّد مع عاصي أشهر أغنياته هاتفين اسمه بحماسة كبيرة.

تفاصيل الحفل

تألّق الحلاني كعادته على المسرح مقدّمًا باقة من أنجح أعماله الفنية القديمة والجديدة، وبدأ الحفل بأغنية “بحبك وبغار” التي أشعلت الأجواء، قبل أن ينتقل إلى مجموعة من أعماله التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته مثل “مالي صبر”، و“يا ميمة”، و“أنا يا طير”، و "أني مارق مريت"، إضافة إلى أغنيته الشهيرة "جنّ جنوني" التي ما زالت تتصدّر ترند الأغاني بعد مرور 25 عامًا على إصدارها،وحرص النجم اللبناني على تقديم مفاجآت موسيقية من أرشيفه الخاص، بالإضافة إلى تفاعله العفوي مع الجمهور، وهو ما عزّز حالة الحماس والفرح في المكان.

وشكّلت الأغنية الجديدة “الحق علينا”، التي تعاون فيها مع الشاعر نزار فرنسيس والملحن عادل العراقي، إحدى أبرز محطات الحفل، حيث رددها الجمهور بكثافة بعدما حققت نجاحًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت الملايين من المشاهدات في وقت قياسي منذ إصدارها. أما الأغنية الثانية “أشتكي لله”، والتي أصدرها الحلاني منذ أيّام قليلة، فقد أدّاها الحلاني بإحساس عالٍ، لتلقى تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين تأثروا بكلماتها ولحنها الخليجي المعاصر.

ويُظهر هذا التنوّع الفني رغبة الحلاني في الوصول إلى جمهور عربي عريض، من خلال مزيج من اللهجات اللبنانية والخليجية، مؤكدًا أنه نجم قادر على مخاطبة مختلف الأذواق الغنائية العربية.

وقد شهد الحفلان حضور نخبة من الشخصيات الفنية والإعلامية من البحرين والخليج العربي، الذين أثنوا على أداء عاصي الحلاني وعبّروا عن إعجابهم بحضوره المميز وصوته الذي يزداد وهجه على مدار السنوات.

أحدث حفلات عاصي الحلاني

وبعد نجاح حفليه في البحرين، يستعد فارس الغناء العربي لإحياء سلسلة من الحفلات هذا الصيف في لبنان ودول عربية عدّة، وسط ترقّب كبير من محبيه الذين ينتظرون جديده على أحرّ من الجمر. وأوّل الحفلات المرتقبة في جزيرة قبرص يوم 12 يوليو في فندق “غراند سافاير”، يليها حفل منتظر ضمن مهرجان القبيات في 10 يوليو، يليها حفل في 26 يوليو في بالمز بيروت، ويتابع في حفل جماهيري في مطعم شمس الأصيل في النبطية جنوب لبنان، ويختتم جولته الصيفية بحفل في قبرص مجددًا في فندق “ميريت رويال” بتاريخ 27 سبتمبر المقبل.

ويؤكد الحلاني في كل مناسبة أن رسالته الفنية تقوم على نشر الفرح، والمحبة، والأمل، وأنه يحرص على أن تكون حفلاته منصة حقيقية للتواصل مع جمهوره، ولتقديم الفن الراقي الذي يجمع بين الأصالة والتجديد.