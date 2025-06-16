نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لطيفة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة لطيفة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل شقيقها نور الدين، الذي توفي يوم السبت الماضي، في صدمة مفاجئة أثّرت فيها بشدة.

وفاة شقيق لطيفة

وأعلنت لطيفة الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ودّعت شقيقها بكلمات مؤثرة: “أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى، لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى، يا ملاك في هيئة إنسان… الله يرحمك ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله”.



ويأتي هذا الفقدان الأليم في وقت كانت لطيفة تضع فيه اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال شهر يوليو المقبل. إلا أن حالة الحزن التي تمر بها دفعتها لتأجيل العمل مؤقتًا، لحين استعادة توازنها النفسي.

تفاصيل الألبوم



ويضم الألبوم تعاونات فنية مميزة تجمع لطيفة بكوكبة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، من بينهم حسام سعيد، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، محمد الشافعي، محمود كلازا، وعليم، إلى جانب ألحان إسلام السقا، غريب، مصطفى الشعيبي، وجابر جمال.