نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير الشرقاوي: التمثيل بالحجاب مش سهل والوسط الفني بيكره الفنانات المحجبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، حقيقة تبرأها من أعمال والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي، مؤكدة أن تصريحاتها تم تحريفها لكن ما قالته أن كل شخص يحاسب عن أعماله وأنا لأ أسال عن أعمال والدي، ومعنى كلامي أن كل شخص حر فيما يقدمه.



وتابعت عبير الشرقاوي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، عن فكرة التمثيل بالحجاب مثلما فعلت الفنانة عفاف شعيب وغيرها من النجمات قائلة إن الوسط الفني لا يتقبل فكرة الحجاب بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التمثيل بالحجاب ليس أمرًا سهلًا، وأن عددًا قليلًا جدًا من الفنانات استطعن الاستمرار بعد ارتدائه.



وأردفت عبير الشرقاوي، حديثها قائلة:"مش سهل التمثيل بالحجاب، باستثناء الفنانة عفاف شعيب، وحتى هي في وقت بطلوها وقعدوها في البيت، وكمان منى عبد الغني عملت أدوار قليلة جدًا".



وكشفت عبير الشرقاوي عن مواقف شخصية صادفتها بعد ارتدائها الحجاب، قائلة: "كان في ناس عزيزة جدًا على قلبي، أول ما عرفوا إني اتحجبت اتحولوا، في واحد شافني بصلي وبصلي من فوق لتحت كده، رغم إنه مش متطرف، ولا حتى ملتزم أوي".



وأختتمت عبير الشرقاوي، حديثها قائلة، "لوسط الفني بيكره المحجبات، ممكن يلبسوا الحجاب في مشهد عشان يمثلوا المجتمع، لكن إنك تفضلي محجبة بشكل حقيقي ده مش مقبول عندهم".