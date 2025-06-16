“توبة”.. أبو يستعد لصيف 2025 بألبوم جديد من 6 أغنيات مبهجة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان أبو عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “توبة”، المقرر أن يصدر خلال صيف 2025، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قال فيه: “جاهزين للصيف!! متحمس أشارك معاكم ألبوم صيف 2025 (توبة) بالتعاون مع صديقي المنتج محمد جابر، الألبوم ده صيفي من الدرجة الأولى ومتاكد إنه هيعجبكم جدًا".

ويحمل الألبوم طابعًا خفيفًا ومنعشًا يليق بأجواء الصيف، ويتكون من ست أغنيات متنوعة هي: “أحلى حاجة”، “توبة”، “بان بان”، “بلاش بالليل”، “Come Back”، و”قلبي أهو”.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية الأولى يوم 22 يونيو الجاري، على أن يتم إصدار أغنية جديدة كل 10 أيام، في خطة تسويقية تعتمد على التشويق والاستمرارية.

ويشهد الألبوم تعاونات مميزة مع عدد من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية، حيث يشارك في التلحين كل من: أبو نفسه، د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي، أما التوزيع الموسيقي فيتولاه نخبة من الموزعين المعروفين مثل: رامي سمير، توما، وأمين نبيل.

ويضم الألبوم أيضًا أعمالًا شعرية لعدد من الشعراء البارزين، من بينهم: تامر حسين، مصطفى نصر، محمد أياتي، ود. طارق نديم، فيما يشرف على الهندسة الصوتية خالد سند.

ويخطط أبو لتصوير إحدى أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، ليُكمل بذلك أجواء الألبوم البصرية والموسيقية ويمنح جمهوره تجربة صيفية متكاملة.