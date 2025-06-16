نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تعيش حزنًا كبيرًا بعد فقدان شقيقها.. وتؤجل تحضيرات ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعيش النجمة التونسية لطيفة أيامًا صعبة بعد رحيل شقيقها نور الدين، الذي توفي يوم السبت الماضي، في صدمة مفاجئة أثّرت فيها بشدة. وأعلنت لطيفة الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ودّعت شقيقها بكلمات مؤثرة: “أخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا أخويا يا غالى، لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالى، يا ملاك في هيئة إنسان… الله يرحمك ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله”.

ويأتي هذا الفقدان الأليم في وقت كانت لطيفة تضع فيه اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال شهر يوليو المقبل. إلا أن حالة الحزن التي تمر بها دفعتها لتأجيل العمل مؤقتًا، لحين استعادة توازنها النفسي.

ويضم الألبوم تعاونات فنية مميزة تجمع لطيفة بكوكبة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، من بينهم حسام سعيد، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، محمد الشافعي، محمود كلازا، وعليم، إلى جانب ألحان إسلام السقا، غريب، مصطفى الشعيبي، وجابر جمال.

أما الجانب الموسيقي، فيشارك فيه عدد من الموزعين المعروفين مثل محمد ياسر، مصطفى تيامو، إيهاب كلو بيكس، زيزو فاروق، وأحمد الحداد، تحت إشراف المهندس الصوتي ياسر أنور.

ويُتوقّع أن يشكّل الألبوم القادم نقلة نوعية في مسيرة لطيفة، حيث يضم مزيجًا من الكلاسيكيات الغنائية بلمسة عصرية، ومن بين أغانيه “نورتنا” و”قلبي ارتاح”.

آخر أعمال لطيفة

وكان آخر ظهور فني للنجمة التونسية من خلال أغنيتين من الألبوم نفسه، هما “زعمة لاباس” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب بكلمات ياسين الحمزاوي وألحان أمين القلسي، وأغنية “الحياة سكرة” من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وإخراج وليد ناصيف، والتي جرى تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رغم الحزن، يترقب جمهور لطيفة إصدار الألبوم الجديد، والذي يحمل الكثير من الشغف والإبداع، في انتظار أن تتجاوز الفنانة هذا الظرف العائلي الصعب وتعود لتُسعد محبيها.