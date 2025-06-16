نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عايزة أتجوز” لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشارك النجمة هند صبرى، دائمًا متابعيها عبر حسابها على فيس بوك، بصور وفيديوهات من حياتها اليومية والمهنية، ولكن أكثر الفيديوهات المسيطرة على حسابها هو مقاطع من مسلسل عايزة اتجوز التي قدمته في 2010 ولكن ما زال مسيطر على قلوب المشاهدين، ودائمًا يشاهدونه في التليفزيون كأنهم أول مرة وقت عرضه.

كرّم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة، في أبريل الماضى، في لبنان، النجمة التونسية هند صبري بمنحها جائزة الإنجاز الفني، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.





هند صبري: السينما مركب الحلم.. وأهدي جائزتي لكل امرأة تقاوم



وعلى خشبة المسرح، عبّرت هند صبري عن مشاعرها قائلة: "الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة لي، أنا آتية من قرطاج، من صور نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كُتبت بالمركب والإرادة، بالنسبة لي السينما هي هذا المركب.. ووسيلة نعبر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت".

كما أهدت هند جائزتها إلى كل امرأة تحدّت الصعاب، مضيفة: "كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها، نحن لا نمثل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا".

واختتمت تحيتها لبيروت مؤكدة أن هذه المدينة ستبقى رغم كل شيء "مدينة الحلم المتجدد"، معبّرة عن امتنانها العميق للمهرجان ولبيروت، مدينة الصمود والجمال الذي لا ينكسر.