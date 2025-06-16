أصالة تُحيي ذكرى والدها برسالة مؤثرة: “عيدك في قلبي يتجدد كل يوم”

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أحمد جودة - القاهرة -

وجهت النجمة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى روح والدها الراحل، بمناسبة عيد الأضحى، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن اشتياقها الكبير وارتباطها العميق به رغم مرور السنوات.

وكتبت أصالة: “يا أبي، كل سنة وأنت في روحي وكياني وقلبي سكنك، وأدعو التّه ربي أن يجعل جنات النعيم مقامك، يا أطيب الناس وأغلاهم، وأن يرحمك برحمته، وعيدك في قلبي يتجدد كل يوم. لم أنساك لحظة، ولم تفارقني يوم، يا سيد الرجال، يا مالك روحي، يا أبي".



وتفاعل جمهور أصالة بشكل واسع مع منشورها، حيث عبّروا عن دعمهم لها وتمنوا الرحمة والمغفرة لوالدها، الذي كان له أثر كبير في حياتها ومسيرتها الفنية.



آخر أعمال أصالة

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرًا أغنية "بعض الأحيان" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد. كما سبق وقدمت في رمضان الماضي تتر مسلسل "مليحة" بعنوان "أصحاب الأرض"، الذي تميز بنفحات الفلكلور الفلسطيني، إلى جانب طرح أغنية "جنة الحب" قبل أيام، والتي تعاونت فيها مع الشاعر الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، والملحن فايز السعيد، والموزع نور هاشم.