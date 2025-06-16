نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود سعد يدعو جمهوره لحوار مفتوح: “هاتوا الشاي وتعالوا ندردش” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي محمود سعد دعوة مباشرة لمتابعيه للمشاركة في نقاش مفتوح حول ما يدور في العالم من حولهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب منشورًا عبّر فيه عن رغبته في التواصل الحقيقي مع جمهوره وسماع آرائهم.



وقال محمود سعد في رسالته: “هاتوا الشاي بتاعكم وتعالوا ندردش.. متابعين اللي بيحصل حوالينا؟ مهتمين بيه قد إيه؟ رأيكم فيه إيه؟ تفتكروا الدنيا هتروح فين؟ ولو مش مهتمين.. فيه إيه تاني شاغلكم؟”.



ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من محبيه، الذين اعتادوا على أسلوبه القريب من القلب وتلقائيته في الحديث، خاصة وأنه لطالما كان صوتًا صادقًا يعكس نبض الشارع ويمنح الكلمة للناس ببساطة وعمق في آن واحد.

في سياق آخر، شارك محمود سعد في انتخابات نقابة الصحفيين، حيث حرص على الإدلاء بصوته منذ الساعات الأولى من بدء التصويت لاختيار النقيب الجديد.



ومن جهة أخرى، أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عن عودة الإعلامي الكبير إلى شاشتها ببرنامجه المميز "باب الخلق"، الذي يُعرض كل خميس وجمعة، بدءاً من 22 مايو المقبل.