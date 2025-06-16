نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معتصم النهار يخوض أولى تجاربه السينمائية في مصر بـ«حين يكتب الحب».. قصة رومانسية وإنتاج ضخم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة نحو توسيع حضوره الفني في العالم العربي، تعاقد النجم السوري معتصم النهار على بطولة أول فيلم سينمائي له في مصر، يحمل عنوان "حين يكتب الحب"، والذي ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الاجتماعية.

الفيلم يأتي من تأليف سجي الخليفات، وإخراج محمد هاني، ومن إنتاج مشترك بين شركتي Art World وReel Production. وقد أعلن المنتج نايف عبد الله عن التعاقد من خلال نشر صورة تجمعه بمعتصم النهار، معبرًا عن فخره بالتعاون مع النجم السوري في أول ظهور سينمائي له بالسوق المصري.

ويُعد هذا التعاون نقلة نوعية في مشوار معتصم النهار، الذي استطاع أن يثبت مكانته بقوة على الساحة الدرامية العربية في السنوات الأخيرة، حيث كانت آخر مشاركاته في مسلسل "نَفَس"، وهو عمل درامي اجتماعي إنساني من تأليف إيمان سعيد وإخراج إيلي السمعان، وشاركه في البطولة كل من عابد فهد ودانييلا رحمة. تناول المسلسل قصة راقصة باليه تُصاب بالعمى، لتبدأ رحلة تحدٍّ وأمل مع لاجئ سوري شاب، وتنشأ بينهما قصة حب تصطدم بقيود الماضي وتدخلات العائلة.

ويواصل معتصم النهار نشاطه الفني حاليًا بتصوير مسلسل جديد بعنوان "أنا أنت.. أنت مش أنا"، ويشاركه البطولة الفنانة ميرنا نور الدين، في عمل من المتوقع أن يحقق صدى جماهيري واسع.

تجربة "حين يكتب الحب" تمثل بداية جديدة في مسيرة النهار السينمائية، وسط تطلعات كبيرة من جمهوره لرؤيته في قالب سينمائي مصري لأول مرة.