عودة ثنائية "True Detective": ماثيو ماكونهي ونيك بيزولاتو يجتمعان في فيلم بوليسي جديد عن مايك هامر

في خطوة تعيد إلى الأذهان نجاح مسلسل "True Detective"، يعود النجم العالمي ماثيو ماكونهي للتعاون مجددًا مع الكاتب والمخرج الشهير نيك بيزولاتو في مشروع سينمائي جديد يحمل طابع الإثارة والغموض، حيث يجري العمل على مفاوضات نهائية لبطولة فيلم روائي طويل من إنتاج شركة Skydance، والمقتبس عن شخصية المحقق الأيقوني "مايك هامر".

هذا التعاون يُعد لمّ شمل طال انتظاره بين ماكونهي وبيزولاتو بعد مرور أكثر من عقد على مشاركتهما في الموسم الأول من مسلسل الجريمة الشهير الذي عرض عام 2014 على HBO، وحقق حينها نجاحًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا.

الفيلم المرتقب يستند إلى سلسلة روايات الجريمة الشهيرة لمايك هامر، التي كتبها ميكي سبيلان واستكملها ماكس آلان كولينز، وقد حصلت Skydance مؤخرًا على حقوق هذه الأعمال لتطويرها إلى سلسلة أفلام، يبدأها هذا المشروع المرتقب. ومن المتوقع أن يشارك في إنتاج الفيلم ديفيد إليسون ودانا غولدبرغ ودون غرانغر، إلى جانب غيمون كاسادي من شركة إنترتينمنت 360.

يُذكر أن ماثيو ماكونهي عاد مؤخرًا إلى التمثيل بعد غياب دام ست سنوات بفيلم "The Rivals of Amziah King"، كما يشارك النجمة أمريكا فيريرا في بطولة فيلم التشويق "The Lost Bus" على منصة Apple TV+. وكان ماكونهي قد صرّح في مقابلة مع مجلة "فارايتي" أن فترة ابتعاده عن الشاشة كانت ضرورية ليعيد اكتشاف نفسه ويكتب قصته الخاصة.

أما نيك بيزولاتو، فيواصل مسيرته المتألقة ككاتب ومنتج ومخرج، حيث تُرجمت أعماله إلى أكثر من 30 لغة، وهو مرشح دائم لجوائز كبرى مثل الإيمي والغولدن غلوب، ومن أبرز مشاريعه الحديثة فيلمه الأول كمخرج "Easy’s Waltz"، وسلسلة جديدة بالتعاون مع نتفليكس، إضافة إلى مشاريع عدة مع Skydance.

الفيلم المرتقب لا يُجسّد فقط قصة بوليسية جديدة، بل يُمثل أيضًا عودة ثنائية قوية ينتظرها الجمهور بشغف كبير.