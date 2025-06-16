باريس هيلتون تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة لزوجها ووالدها: "أنتم أبطالي الحقيقيون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت النجمة العالمية والمصممة الشهيرة باريس هيلتون بعيد الأب لهذا العام بطريقة دافئة ومؤثرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو مليئًا بالحب والمشاعر، يجمعها بزوجها كارتر ريوم وأطفالهما، في لقطات توثق لحظاتهم العائلية الحميمية.

وجّهت باريس رسالة مؤثرة لزوجها بمناسبة عيد الأب، كتبت فيها:

"عيد أب سعيد إلى الـ Dada الذي يملأ حياتنا بالحب والضحك. رؤيتك كأب هي أعظم هدية لي… لطفك، صبرك، وقلبك الممتلئ بالبهجة يصنع من كل يوم لحظة لا تُنسى. أنا وفينيكس ولندن نعشقك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبّر عنه".

الفيديو ضم لقطات مليئة بالدفء من حياتهما اليومية، بدءًا من جلسات التصوير العائلية بملابس متناسقة، إلى لحظات اللعب والمرح على الشاطئ، في انعكاس واضح لعلاقة عائلية مليئة بالحب والانسجام.

وأضافت باريس تعليقًا: "ممتنة دومًا لعائلتنا الصغيرة".

ولم تغفل باريس عن الاحتفال بوالدها ريتشارد هيلتون أيضًا، فنشرت فيديو يضم صورًا تجمعها به منذ الطفولة، وأرفقته برسالة حنونة قالت فيها:

"عيد أب سعيد لأبي العزيز. أكثر الرجال حبًا ووفاءً وحماية. شكراً لأنك كنت دومًا سندي ومصدر قوتي في كل مراحل حياتي. فخورة بكوني ابنتك. أحبك للأبد".

باريس وكارتر كانا قد اتخذا قرار خوض تجربة الأبوة والأمومة مبكرًا، وبدآ إجراءات التلقيح الصناعي خلال جائحة كورونا. وبعد زواجهما في نوفمبر 2021، أصبح تكوين عائلة أولوية قصوى بالنسبة لهما، ليرزقا بابنهما فينيكس في يناير 2023 عن طريق أم بديلة، ثم بابنتهما لندن بعد أقل من عام.

يُذكر أن باريس اعتادت على الاحتفاء بزوجها في هذه المناسبة، إذ كتبت له العام الماضي رسالة وصفت فيها تفانيه في العائلة وروحه الإيجابية، قائلة إنه "الرجل الذي يفعل كل شيء بابتسامة".

ورغم انشغالها المستمر، كشفت باريس مؤخرًا عن جدول صيفي حافل، يتضمن مشاركتها في مهرجان موسيقي في رومانيا، ورحلة بحرية برفقة عائلتها في أوروبا تشمل محطات في كان، لندن وويمبلدون، مؤكدة أنها تحرص على قضاء وقت ممتع مع طفليها رغم التزاماتها الفنية.