"كواليس مؤلمة واتهامات بالخيانة.. هارفي واينستين يواجه محاكمة جديدة وشهادة ضحية تعيد الجدل إلى الواجهة"



القاهرة - محمد ابراهيم -



لا تزال قضية هارفي واينستين، المنتج الشهير والمُدان سابقًا في قضايا اعتداء جنسي، تثير الجدل وتشغل وسائل الإعلام العالمية، مع اقتراب موعد إعادة محاكمته في نيويورك، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء إدانته السابقة العام الماضي.

وفي تصريحات صادمة أدلت بها عارضة الأزياء البولندية كاجا سوكولا لمجلة فارايتي، كشفت عن معاناتها النفسية القاسية خلال مشاركتها في المحاكمة السابقة، وقالت إن أكثر ما آلمها لم يكن الإدلاء بشهادتها على مدى خمسة أيام متتالية، بل شعورها بالخيانة من شقيقتها، التي دعمت واينستين أثناء المحاكمة.

وأضافت: "لا أستوعب كيف يمكن لشقيقتي أن تفعل ذلك، لقد كانت طعنة في الظهر... لقد اختارت أن تبرز مذكراتي من بولندا، التي لم تُقرأ أمام هيئة المحلفين، وأشعرتني بظلم عميق وكأنني في لعبة قذرة يُمارسها هذا النظام."

وتزعم سوكولا أنها تعرضت لاعتداء جنسي مرتين من قبل واينستين، في عامي 2002 و2006 داخل فندق "تربيكا"، إلا أن هيئة المحلفين لم تُدنه بتلك التهم سابقًا.

من جانبه، يستعد واينستين، البالغ من العمر 73 عامًا، لمواجهة محاكمة جنائية للمرة الثالثة، وسط تغيرات سياسية ومناخ قانوني مختلف، ما يمنح فريق الدفاع أملًا في إصدار حكم لصالحه.

ويُذكر أن واينستين يقضي حاليًا عقوبة بالسجن منذ عام 2020 بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، قبل أن تُلغى تلك الإدانة مؤخرًا، مما أعاد القضية إلى نقطة الصفر، لتعود معها فصول من الألم والإثارة التي لم تهدأ يومًا.