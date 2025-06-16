نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بـ60 مليون دولار في أسبوعه الأول.. فيلم Ballerina يُشعل عالم John Wick ويخطف الصدارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في انطلاقة قوية ضمن عالم الأكشن والإثارة، واصل فيلم The World Of John Wick: Ballerina تألقه في شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت 60 مليونًا و782 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 6 يونيو الجاري، ليؤكد أنه امتداد ناجح لعالم "جون ويك" الشهير.

وتوزعت إيرادات الفيلم بين 34 مليونًا و782 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و26 مليون دولار من الأسواق العالمية، وفقًا لبيانات شركة Lionsgate المنتجة للفيلم، الذي تبلغ مدته ساعتين و4 دقائق.

ويحمل العمل توقيع المخرجة لين وايزمان، وتتصدر بطولته النجمة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، التي تجسد شخصية "إيف ماكارو"، راقصة باليه شابة تم تدريبها على فنون القتل ضمن عصابة "روما" الروسية، وتنطلق في رحلة انتقامية دامية بعد مقتل والدها، لتكشف عن جانب جديد أكثر عاطفية وإنسانية وسط أجواء العنف والقوة.

الفيلم يتقاطع زمنيًا مع أحداث John Wick: Chapter 3 – Parabellum الصادر عام 2019، ويغوص في خلفيات الشخصيات التي شكّلت بنية هذا العالم المعقد، حيث يعود المشاهدون إلى "مسرح تاركوفسكي"، مقر جماعة روسكا روما، الذي يشكل نقطة محورية في سردية جون ويك، الذي يؤديه كالعادة النجم كيانو ريفز في ظهور مميز.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم الذين سبق وارتبطوا بسلسلة John Wick، من بينهم أنجليكا هيوستن، إيان ماكشين، نورمان ريدوس، لانس ريديك، وجابرييل بيرن، ما أضفى على العمل روحًا مألوفة لعشاق السلسلة.

ويُعد الفيلم تجربة جديدة توسع من عالم John Wick السينمائي، مع التركيز على شخصية نسائية محورية في ظل أجواء مليئة بالتشويق والدراما الحركية، ما يفتح الباب أمام أجزاء أخرى وربما عوالم موازية قادمة.