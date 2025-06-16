نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير الشرقاوي عن تردد حلا شيحة في الحجاب: 'أمر طبيعي ومش بقارنها بالصحابة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على حالة التردد التي تمر بها الفنانة حلا شيحة في مسألة ارتداء الحجاب، مؤكدة أن الأمر طبيعي، خاصة في ظل ما يمر به الإنسان من تقلبات نفسية وروحية.



وتابعت عبير الشرقاوي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2،"عادي جدًا التردد في لبس الحجاب، وبفكر الناس إن في أيام الصحابة كان في ناس ارتدوا عن الإسلام ورجعوا تاني، وأنا مش بقارن، بس بقول إن ده شيء طبيعي".



وأردفت عبير الشرقاوي قائلة، "ربنا يكون في عونها، هي محتاجة تبقى أقوى من كده، والفتنة ممكن تيجي لأي حد، ومحدش كبير عليها، كلنا معرضين لابتلاءات وضعف، والمهم في الآخر الإنسان يرجع لربنا بقلب صادق".