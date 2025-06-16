نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير الشرقاوي: معنديش مانع أرجع للتمثيل مرة تانية.. لكن بشروطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، أنها ليس لديها مانع من العودة للتمثيل مرة أخرى بالحجاب، لو كان هناك دور مناسب وفكرة المنع كانت من الوسط الفني وليس من ناحيتها، موضحة أنها ليست تحرم الفن أو تقول أن الفن حرام بل هو رسالة سامية وعظيمة.



وتابعت عبير الشرقاوي، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، "أنا مش عاوزه حد يمسك أيدي أو يحضني في التمثيل لأن ده حرام، والإلتزام في الوسط الفني بقى موجود وكويس إلى حد ما، وأنا مينفعش أقول أن الفن حرام".



وعن تأدية الفنانة منى زكي أدوار معينة من خلال الفتاة المحجبة، أوضحت عبير أنها ترتدي الحجاب في مشهد معينة وفي المشهد التالي تقوم بخلعه، وذلك في فيلم "رحلة 404"، وفي الوسط الفني نجد أن الفنانات الذين يقدمن مشاهد معينة بالحجاب في الأصل ليسوا محجبات.



وأشارت عبير الشرقاوي، إلى أنها ثابته على موقفها من حيث الحجاب ولا تنوي أن تخلعه في يوم من الأيام، وهي نعمة من الله عزوجل وأحيانًا يأتي عليها وقت في التفكير لكي تكون دون الحجاب ولكنها تجاهد نفسها بشكل مستمر لأن الدنيا ليست هي الحياة بل الآخرة هي الحياة في النهاية.