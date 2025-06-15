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"يانغو بلاي" يكشف عن البوستر الرسمي للمسلسل المرتقب "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبد العزيز

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"يانغو بلاي" يكشف عن البوستر الرسمي للمسلسل المرتقب "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف التطبيق السوبر الترفيهي "يانغو بلاي" عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"، من بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

 

تفاصيل مسلسل " مملكة الحريم"': 

 

يتكوّن المسلسل من 10 حلقات، وسيُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس، ابتداءً من 29 يونيو. العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، ويَعِد الجمهور بمغامرة مليئة بالحركة والتشويق.

 

يتوفّر "يانغو بلاي" في مصر وكافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ويدعم مختلف الأجهزة الذكية. وتُقدّم المنصة حاليًا اشتراكًا مجانيًا لفترة محدودة، ما يُتيح للمستخدمين فرصة استكشاف مكتبة واسعة من الأعمال الأصلية والمحتوى الحصري المصمّم ليناسب جميع الأذواق.

 

 

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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