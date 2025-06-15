عبير الشرقاوي: اتخذت قرار الحجاب بعد أداء العمرة ووالدي كان رافض تلك الخطوة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدثت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، عن علاقتها بوالدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي، مؤكدة أن والدها لم يكن شخص قاسي سوى لمرة واحدة فقط عندما رفض زواجها من طليقها ولكنها تزوجته رغم رفضه الشديد له.



وتابعت عبير الشرقاوي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2، أن والدها كان مصدر الحماية والدعم في حياتها، قائلة: "بابا كان جيشي، كان بيحميني بطريقة مشوفتهاش في حد تاني، وفاكرة وأنا صغيرة كنت بتمشى وواحدة زعقتلي، روحتله وأنا بعيط، جابلي حقي في ساعتها".



وتطرقت عبير إلى خلافها مع والدها بسبب زواجها، قائلة: "بابا قسي عليا لما اتجوزت لأنه مكنش موافق على الجوازة، وأنا ما سمعتش كلامه، وفعلًا طلع عنده حق بنسبة 60%، لكن اللي زعلني إنه مخضش المشوار ده معايا حتى لو شايفني غلط، لكنه كان قاسي معايا في القرار ده".



وأشارت عبير الشرقاوي، أن والدها لم يتبرأ منها بسبب الحجاب حسبما قال البعض، بل كان راضي عنها رغم رفضه الشديد للحجاب لأانه كان يرى بأن النقاب تطرف، رغم أن هناك شخصيات منتقبة محترمة للغاية، لكن هذه الأقاويل غير صحيحة، ولم يكن والدي المخرج الراحل جلال الشرقاوي غاضبًا مني.